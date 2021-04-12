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Baloncuklu çay: Bubble Tea nasıl yapılır? Bubble Tea malzemeleri ve tarifi..

Baloncuklu çay: Bubble Tea nasıl yapılır? Bubble Tea malzemeleri ve tarifi..

Bubble Tea, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de popülaritesini artıran içeceklerden biri oldu. Peki, baloncuklu çay olarak da bilinen Bubble Tea nasıl yapılır? İşte, Bubble Tea tarifi..