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- Baloncuklu çay: Bubble Tea nasıl yapılır? Bubble Tea malzemeleri ve tarifi..
Baloncuklu çay: Bubble Tea nasıl yapılır? Bubble Tea malzemeleri ve tarifi..
Bubble Tea, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de popülaritesini artıran içeceklerden biri oldu. Peki, baloncuklu çay olarak da bilinen Bubble Tea nasıl yapılır? İşte, Bubble Tea tarifi..
- Haber Merkezi
- 12.04.2021 - 16:31
Adını sık sık duymaya başladığımız 'Bubble Tea', keşfedildiği ülkenin sınırlarını aşarak tüm dünyaya yayıldı ve çayda yeni trend haline geldi.
İlk olarak 1980'li yıllarda Tayvan Taichung’de ortaya çıkan ve günümüzde giderek popülaritesini artıran Bubble Tea'yi, internet üzerinden satın alabileceğiniz tapyoka incileri ile hazırlayabilmeniz mümkün.
Sıradan buzlu çayların ötesinde değişik renkleri ve tadıyla farklılık yaratan Bubble Tea ile henüz tanışmadıysanız, buyrun tarifi!
Peki, Baloncuklu çay ya da siyah inci olarak da bilinen Bubble Tea nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte, her mevsim keyifle tüketebileceğiniz nefis Bubble Tea tarifi..
BUBLE TEA İÇİN MALZEMELER
- 8 poşet çay
- 4 su bardağı kaynar su
- 3/4 su bardağı tapyoka
- Tam yağlı süt (veya arzu ettiğiniz süt)
Şurup İçin:
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı şeker
BUBBLE TEA TARİFİ
- 4 bardak kaynar suya çay poşetlerini koyun.
- Çayın oda sıcaklığına gelene kadar demlenmesini bekleyin.
- Soğutma işlemini hızlandırmak için çayı buzdolabına koyabilirsiniz.
- Şurubu için bir tencereye su ekleyin ve kaynamaya başlayana kadar suyu ısıtın.
- Şekeri ekleyin ve şeker eriyene kadar karıştırın.
- Tencereyi ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.
- Boba incilerini pişirmek için 4 bardak suyu kaynatın ve boba incilerini ekleyin ve karıştırarak yaklaşık 5 dakika pişirin.
- Boba incileri en üstte yüzünceye kadar pişirin ve ardından soğuk suyla durulayın.
- Pişmiş boba incilerini 4 büyük bardağa bölün.
- Sonra, her bir bardağa birkaç buz küpü ekleyin.
- Her bir bardağa 1 bardak çay dökün.
- Her bardağa 1,5 çorba kaşığı süt ve 1,5 çorba kaşığı şurup ekleyin.
- Sütlü çayı karıştırın ve tadın.
- Zevkinize göre daha fazla süt veya şurup ekleyebilirsiniz.