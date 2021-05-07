Bandırma'da makilik alan yandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Levent Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

SÖNDÜRÜLDÜ

Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

















