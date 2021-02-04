Ayaklarıyla bongo çalan ördeğin yeteneği oldukça dikkat çekti.

Evinde bongo bulunan bir genç, kucağına aldığı ördeğe ritim tutturdu.

Bongonun üzerinde duran ördeğin ayaklarıyla müzik yapması, eğlenceli anlara sebep oldu.

Ritim konusunda oldukça başarılı olduğu görülen ördek, izleyenleri gülümsetti.

Ördeğin o anları ise gencin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bongo çalan sevimli ördek