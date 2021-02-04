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    Bongo çalan sevimli ördek

    Ayaklarıyla bongo çalan ördeğin yeteneği oldukça dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 20:46
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    Bongo çalan sevimli ördek

    Evinde bongo bulunan bir genç, kucağına aldığı ördeğe ritim tutturdu.

    Bongonun üzerinde duran ördeğin ayaklarıyla müzik yapması, eğlenceli anlara sebep oldu.

    Ritim konusunda oldukça başarılı olduğu görülen ördek, izleyenleri gülümsetti.

    Ördeğin o anları ise gencin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

    Bongo çalan sevimli ördek

    Bongo çalan sevimli ördek #1

    Bongo çalan sevimli ördek #2

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