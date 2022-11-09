Banka promosyonu almak haram mı? İşte Diyanet'in banka promosyonu açıklaması..

Bankaların, emekli ve çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar tartışma yarattı.

Son dönemin en çok tartışılan konuları arasında yer alan banka promosyonu konusu gündemden düşmüyor. Bankalar tarafından başta emekliler olmak üzere milyonlarca verilen promosyon paralarının helal mi yoksa haram mı olduğu konusu yanıt arıyor.

Vatandaşlar konuyla alakalı internette aramalarına hız verdi. Arama motorlarında "Banka promosyonu almak helal mi haram mı?" ve "Banka promosyonu caiz mi?" gibi sorulara yanıt arıyorlar.

Birçok farklı görüşün olduğu banka promosyonları vatandaşları adeta ikiyi bölmüş durumda. Bir kısım banka promosyonlarının haram olduğunu savunurken bir ksıım ise promosyonların alınmasında bir sorın olmadığını savunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu "Banka Promosyonu caiz midir?" sorusuna verdiği cevap ile görüşlerini bildirdi.

İşte Diyanet'in banka promosyonu hakkında sorulan soruya verdiği cevap...

Soru: Banka Promosyonu caiz midir?

Diyanet'in cevabı: "Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur."