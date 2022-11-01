Banka Promosyonu caiz midir? Bankaların verdiği promosyonlar helal mi? Diyanet açıkladı..

Emekliler başta olmak üzere milyonlarca çalışana bankalar tarafından verilen banka promosyonlarının helal mi haram mı olduğu sorusu yanıt arıyor. Diyanet konuyla ilgili açıklama yaptı..

Son günlerde sıklıkla sorulan banka promosyonu haram mıdır sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı.

Başta emekliler olmak üzere memur ve işçilere bankalar tarafından ödenecek promosyonların helal olup olmadığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konuyla alakalı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bir açıklama geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, "Banka promosyonu caiz midir?" sorusuna şu cevabı verdi;

"Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur."

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu banka promosyonlarının ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının daha uygun olduğunu ifade ediyor..

