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Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Bankaların yeni mesai saatleri 2021

Bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Bankaların yeni mesai saatleri 2021

Ramazan tedbirleri çerçevesinde Kabine toplantısının ardından mesai saatlerinde de yeni kararlar alındı. Peki bankalar kaça kadar açık, ne zaman kapanıyor? İşte bankaların yeni çalışma saatleri..