Bankalar ne zaman açılacak? 26 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı?

Bankalar ne zaman açılacak? 26 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı?

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 9 günlük tatile giren bankaların ne zaman açılacağı merak ediliyor. İşlemlerini gerçekleştirecek olanlar, "26 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı?" sorguluyor.

Kurban Bayramı’nın bitiminin ardından 9 günlük tatilinin son gününde çalışma saatleri en çok merak edilen kurumlardan biri de bankalar oldu.

İşlem yapmak isteyen vatandaşlar, bankaların ne zaman açılacağına dair araştırmalarını sürdürüyor.

Peki bankalar ne zaman açılacak? 26 Temmuz Pazartesi günü bankalar açık mı? İşte ayrıntılar...

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bankaların açılış tarihi, vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Bu sene alınan karara göre bayram tatilinin 9 güne uzatıldığı bildirilmişti.

Kabine Toplantısı kararına göre 16 Temmuz akşamından 25 Temmuz'a kadar resmi tatil ilan edildi. Bu karara göre kamu kurum ve kuruluşları ile beraber bankalar normal mesai saatine pazartesi günü başlayacak.

26 TEMMUZ PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

16 Temmuz- 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçerli olacak resmi tatil nedeniyle bankalar bu süre zarfında kapalı olacak.

Bankalar, 26 Temmuz Pazartesi sabahından itibaren normal mesai saatlerine kaldıkları yerden devam edecekler.

26 Temmuz Pazartesi günü saat 9.00'da ise tüm bankalar yeniden açılacak.