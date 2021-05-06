Bankamatiğe gitmek yasak mı? Tam kapanmada ATM'ye gidilebilir mi?

Emek maaşı, bayram ikramiyesi, engelli maaşı alacak olanlar ATM’ye bankaya gitmelerinin yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki kısıtlama süresinde bankamatiğe gitmek yasak mı? İşte yanıtı..

Tam kapanma sürecine dair uygulanan yasakların kapsamı merak ediliyor. Vatandaşlar 17 Mayıs’ta sona erecek kısıtlama süresince bankaya, ATM’ye gitmekten muaf olup olmadıklarını araştırıyor.

Sokağa çıkma yasağında bankamatikten para çekmek serbest mi sorusuna İçişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

Peki, yasaklarda bankamatiğe gidilir mi, sokağa çıkma yasağında ATM'den para çekmek serbest mi? İşte ayrıntılar..

TAM KAPANMADA BANKAMATİĞE GİTMEK YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma sürecinde vatandaşların sıkça sorduğu sorulara cevap verdi. Emekli vatandaşların merak ettiği ‘Maaşımı çekmek için bankaya gidebilir miyim?’ sorusuna da cevap geldi.

Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM'lere gidebilecek.

Ödemeler sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınacak, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılacak.

Yürüme mesafesi dışında araç kullanarak ya da evden uzak bir ATM’ye gitmek ise yasak.

