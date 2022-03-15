Banyo giderine çorap geçirmek bakın ne işe yarıyor

Duş aldıktan sonra dökülen saçlarınızı giderden toplamaktan hoşlanmıyorsanız, oldukça pratik bir çözümümüz var: İnce çorap... Çorabı gider kapağına geçirin, hem temizlikten hem tıkanmadan kurtulun.

Banyo sonrası ister küvet, ister duşakabin olsun giderde saçlar biriktiğini çoğumuz görürüz.

Banyo tıkanıklığı başlı başına ev hanımlarının kabusu olurken, gidere dolanan saçları ve tüyleri toplamak da bir o kadar rahatsız edici olabiliyor.

Küvetinizde tıkanıklık sorunu yaşıyorsanız ilk yapacağınız şeylerden biri küveti açmak için kendi yöntemlerinize başvurmak olur.

Ancak kendi yöntemlerinizi denerken sorunun daha karmaşık bir hal almasını önlemelisiniz.

Saç, kıl ve tüylerin küvete atılması,

Banyo yaparken ortaya çıkan atıkların gidere atılması,

Yemek artıklarını içinde barındıran suyun küvete dökülmesi,

Lavabo ile küvet giderinin tek bir yerde buluşmasından kaynaklanabilir.

Bu durumlarla karşı karşıya iseniz, banyo giderinizi daha kötü olmadan kurtarmanın yolunu anlatıyoruz.

GİDER KAPAĞINA İNCE ÇORAP GEÇİRİN

İnce çorap, çoğu zaman gerçekten bir kurtarıcı. Neredeyse her evde bulunan ince kadın çorabının kullanım alanı da oldukça fazla.

Banyonuzun tıkanmasını istemiyorsanız, ince bir çorabı gider kapağına geçirmeyi deneyebilirsiniz.

İşiniz bittikten sonra çorabı çıkartıp atıkları çöpe atmak çok daha pratik olacaktır.