Banyoya girerken ve çıkarken okunacak dua!

Banyoya girerken ve çıkarken okunacak dualar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki banyoya girerken ve çıkarken hangi dualar okunur? İşte detaylar...

Banyoya girerken sol ayakla girilir ve giyinik olunması gerektiği söylenir. Banyo yaparken ise alt iç çamaşırı ile yıkanmak gerekir.

Yıkandıktan sonra gusül abdesti alınır. Banyo yaparken suyu fazla kullanmamayı da peygamber efendimiz söylemiştir.

Banyodan çıkarken de yine vücudun her tarafını örtüp öyle çıkmak gerekir. Yine sol ayakla kapı eşiğinden çıkılmalıdır.

Banyoya girerken ve çıkarken dua etmek gerekir. Peki bu durumlarda hangi dualar edilir? İşte detaylar...

Banyoya girerken okunacak dua

Allahumme innî es’eluke min’el-cenneti ve naîmihâ ve eûzu bike mine’n-nâri ve hamîmihâ

Anlamı:

Allahım senden cenneti ve cennet nimetlerini istiyorum, cehennemden ve cehennemin hararetinden sana sığınıyorum.

Banyodan çıkarken okunacak dua

Elhamdu lillâhillezi ezhebe annî’l-ezâ ve âfanî

Anlamı:

Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet bahşeden Allah'a hamd olsun.