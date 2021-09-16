Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi nerede, hangi şehirde?

Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi nerede, hangi şehirde?

Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de bulunan birçok devlete karşı büyük üstünlük kurmasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın nerede gömülü olduğu merak ediliyor. İşte Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi...

Kazandığı zaferler ve denizcilik teknolojisinde yaptıklarıyla Osmanlıların deniz imparatorluğu olmasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın vefatının üzerinden 475 yıl geçti.

Osmanlı Devleti’nin ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa, vefatının üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala tarihteki sayılı denizcilerden biri olarak görülüyor.

Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayretitn Paşa'nın türbesinin ziyaret etmek isteyenler, "Barbaros Hayrettin Paşa mezarı nerede?" "Hayrettin Paşa Türbesi nerede, hangi şehirde?" sorularına yanıt arıyor.

İşte Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ne dair bilgiler..

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA TÜRBESİ NEREDE?

Barbaros Hayrettin Paşa, Beşiktaş'ta 4 Temmuz 1546'da 68 yaşında vefat etti. Ölümünün ardından dünyada ne kadar büyük bir denizci olduğuna ithafen "Mate reisü'l-bahr." yani "Denizin reisi öldü." denildi.

Barbaros Hayrettin Paşa'nın naaşı, Beşiktaş'ta yaptırdığı medresenin yanına Mimar Sinan tarafından yaptırılan türbeye defnedildi.

Mimar Sinan Eserleri arasında olan Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi, Beşiktaş'ta bulunmaktadır. Türbeye ulaşımı oldukça kolay olup, Sinan Paşa Camii'nin hemen karşısındadır.

Türbe sekiz köşelidir ve muazzam bir mimariye sahiptir. Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi, dini ziyaretlerde bulunan insanlar tarafından sürekli olarak ziyaret edilmektedir.