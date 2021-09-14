Barcelona - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlarken, E Grubu'nda ilk maç Barcelona- Bayern Münih arasında olacak. Peki, Barcelona - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Devler ligi olarak adlandırılan ve görülen Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen karşılaşmalar başlıyor.

Heyecanın dorukta olacağı anlara ve karşılaşmalara sahne olacak olan Şampiyonlar Ligi'nde, perde E Grubu maçlarıyla açılacak.

Messi'siz Barcelona, Bayern Münih ile karşılaşırken, bu dev maçı izlemek isteyenler ise zaman ve saat bilgisi araştırıyor.

Tüm dünyada oldukça önemli kabul edilen maça dair araştırma yapanlar, "Barcelona - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Barcelona - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar..

BARCELONA - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi E Grubu Barcelona - Bayern Münih maçı, 14 Eylül Salı günü saat 22:00'de Exxen'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Exxen üyeliğine sahip olması gerekiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Araujo, Pique, Alba; Busquets, F. de Jong, Pedri; Depay, L. de Jong, Coutinho