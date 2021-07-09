Barış Alper Yılmaz resmen Galatasaray'da! Barış Alper Yılmaz kimdir?

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Barış Alper Yılmaz'ın hayatı ve futbol kariyeri merak konusu oldu. Peki Barış Alper Yılmaz kimdir?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın ardından bir transferde daha sona geldi.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da istediği, Keçiörengücü'nün 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Keçiörengücü'nde gösterdiği çıkışla adını duyuran ve Fatih Terim'in transferini ısrarla istediği Barış Alper'in kariyeri, sarı kırmızılı takıma gönül verenler başta olmak üzere futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Peki Barış Alper Yılmaz kimdir, mevkisi nedir? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte Galatasaray'ın yeni transferi Barış Alper Yılmaz'ın kariyeri...

Barış Alper Yılmaz kimdir, mevkisi ne? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbol hayatına doğduğu il Rize'de başlamış ve Rize Özel İdare Spor altyapısında oynamıştır.

Eylül 2017'de Ankara Demirspor'a transfer olan Barış Alper, 3 sezon Ankara Demirspor forması giymiş ve 43 resmi maçta 1 golle oynamıştır. Eylül 2020'de bir başka Başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'ne geçmiştir.

Keçiörengücü, sonraki satıştan %25 payla Barış Alper'le 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. TFF 1. Lig'deki ilk sezonunda Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren'in vazgeçilmezi olan genç oyuncu, sergilediği performansla dikkat çekmiştir.

Başkent temsilcisinde 36 resmi maçta forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, rakip fileleri 8 kez havalandırırken, 5 kez de asist yapmış ve transferin gözdesi haline gelmiştir. Sergilediği başarılı performans sayesinde Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Futbol Takımı'na çağırılan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan ve 4-1 kaybedilen müsabakada sonradan oyuna girerek Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü atmıştır.

Asıl mevkisi sağ kanat olan, sol kanat ve forvet de oynayabilen Barış Alper Yılmaz'ın, güncel piyasa değeri 1 milyon Euro'dur. Türkiye U21 formasını 3 kez giyen ve 1 gol atma başarısı gösteren kanat oyuncusu, profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol, 5 asistle skora katkı sağlamıştır.

7 kez sarı kart gören Barış Alper, hiç kırmızı kart görmemiştir. TFF 1. Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz için Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yarışıyordu. Transfer savaşını Sarı-Kırmızılılar kazanmıştır.