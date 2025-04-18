Bartın Amasra'dan sis manzaraları

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, deniz suyu sıcaklığının 10 derece, Bartın'daki hava sıcaklığının da 19 derece ölçüldüğü Amasra'da yoğun sis etkili oldu.

Sabah saatlerinde soğuk denizden yükselen sis bulutu Bozköy, Çakraz, Göçgündemirci, Karaman, Tekkeönü, Kurucaşile, Kapısuyu sahilleri ve Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar ulaştı. Sis nedeniyle Amasra'daki hava sıcaklığı da 9 dereceye kadar düştü.

KARTPOSTALLIK MANZARA

Denizden karaya doğru uzanan sis nedeniyle eşsiz manzara oluşurken ilçeye gelen turistler, Amasra'yı tepeden gören Ahatlar köyü Bakacak mevkiinde bol bol fotoğraf çekti.

Uzmanlar, her yıl bahar aylarında ısınan havayla birlikte deniz suyu sıcaklığın düşük olmasıyla sis yaşandığını yaklaşık 3 hafta bunun devam edebileceğini belirtti.