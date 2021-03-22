Bartın ve Karabük sınırındaki yaylada, karın keyfini çıkardılar

500 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'ndaki kar kalınlığı 2 metreyi geçerken, vatandaşlar da bölgeye giderek karda piknik yaptı.

Hava sıcaklığının sıfır derece olarak ölçüldüğü Bartın'daki Sarıçiçek Yaylası’nda, hafta sonu yoğun kar yağışı devam etti.

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Sarıçiçek ve Ardıç yaylalarında, Bartın ve Karabük'ten gelen off-road tutkunları aileleriyle keyifli anlar yaşadı.

KARA SAPLANAN ARAÇLAR KURTARILDI

Özel donanımlı araçlarla yaylaya çıkan aileler, kar yağışı altında piknik yapmanın keyfini çıkardı. Kara saplanan bazı araçlar, çekici halatlarına bağlanarak kurtarıldı.

YÜRÜYÜŞE GİDEN DE VAR, PİKNİĞE GİDEN DE

Bölgeye trekking için gelen sporcular, yaylanın zirvesi olan 1.800 rakımlı 'jandarma tepesi' olarak adlandırılan bölgeye yürüyüş gerçekleştirdi. Bölgedeki kar yağışının ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.













