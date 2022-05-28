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    Bartın'da çamura saplanan ineği AFAD kurtardı

    Bartın'ın Ulus ilçesinde dere kenarında otlayan inek çamura saplandı. Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin halatla bağladığı inek iş makinesi yardımıyla çamurun içerisinden çıkarıldı.
    • 28.05.2022 - 19:40
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    Bartın'da çamura saplanan ineği AFAD kurtardı

    Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Zafer Köyü’nde oturan Erkan Kütük'e ait inek, dere kenarında otladığı sırada çamura saplandı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

    İneği AFAD ekipleri kurtardı

    DHA'nın haberine göre, halat bağlanan inek, iş makinesi yardımıyla kaldırılarak çamurun içerisinden çıkarıldı. Herhangi bir yarası olmayan inek sahibine teslim edildi.

    Bartın da çamura saplanan ineği AFAD kurtardı #1


    Bartın da çamura saplanan ineği AFAD kurtardı #2

    Bartın da çamura saplanan ineği AFAD kurtardı #3


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