Bartın'da domuz teline takılan boz ayı kurtarıldı

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Bartın'a bağlı Gençali köyündeki tarlada domuz bağına yakalanan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturularak, yakalandığı tuzaktan kurtarıldı.

Bartın Gençali köyünde, tarlada gezen vatandaşlar ayı sesi duydu. Durumunun jandarma ekiplerine haber verilmesinin ardından köye jandarma ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.

UYUŞTURMAK İÇİN 8 İĞNE ATTILAR

Tarlada domuz bağına yakalanan 4 yaşındaki erkek boz ayıya ilk olarak veteriner hekim Tolga Kandıralı tarafından havalı tüfekle uyuşturucu iğne atıldı. 8 iğnenin ayıya atılmasının ardından uyuşan ayı için köye iş makinesi çağırıldı.

ZORLU UĞRAŞLAR SONUCU, DOLANDIĞI TEL KESİLDİ

Jandarma ekipleri ayının bulunduğu bölgeye vatandaşları yaklaştırmazken, ekipler zaman zaman ayının hamle yapmasından dolayı zor anlar yaşadı. Uyuşan ayının üzerinin örtülmesinin ardından ekipler demir kesme makası ile ayının dolandığı çelik teli kesti.

KÖY HALKI, CAMİ ANONSU İLE UYARILDI

Saat 21.00 sıralarında tamamlanan çalışmanın ardından ayının doğal yaşamına geri dönmesini sağlandı.

Ayrıca ayının kurtarılmasının ardından köy camiinden anons yapılarak, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda anons yapılarak uyarıldı.