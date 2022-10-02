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    Bartın'da arşiv evrakları sular altında kaldı

    Kentteki ırmağın taşmasıyla oluşan selde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşivini su bastı. Islanan dosyalar, kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutulmaya bırakıldı.
    • 02.10.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 10:56
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    Bartın'da arşiv evrakları sular altında kaldı

    Bartın’da, geçtiğimiz aylarda ırmağın taşması sonucu etkilenen noktalardan biri de kent merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu binası oldu.

    Kemerköprü Mahallesi 881. Sokak’taki binanın arşiv dolaplarının yer aldığı bodrum katı sular altında kaldı.

    50 yıllık evraklar sular altında

    Yaklaşık olarak  50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası bodrum katında muhafaza ediliyordu, Bartın Irmağı'nın taşmasıyla beraber arşiv odalarını da su bastı.

    Bartın da arşiv evrakları sular altında kaldı #1

    Tek tek yere serilen dosyalar kurumaya bırakıldı

    Sel suları ve balçıkla kaplanan dosyalar kurum personeli tarafından temizlendi. Kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek, güneşte kurumaya bırakıldı.

    Bartın da arşiv evrakları sular altında kaldı #2

    Akşam olunca dosyalar yerden toplanıyor

    Akşam güneşin batmasına yakın dosyalar yeniden personel tarafından toplandı. DHA'nın haberine göre, kurum önünde kurutma işleminin güneşli günlerde yapılmaya devam edileceği öğrenildi.

    Bartın da arşiv evrakları sular altında kaldı #3

    Bartın da arşiv evrakları sular altında kaldı #4


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