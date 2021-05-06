Bir evin balkonuna konulan yumurtaları kutudan alan karganın görüntüleri, ev sahibinin yerleştirdiği kamerayla görüntülendi.

Bartın Orta Mahalle’de bulunan bir apartmanın balkonuna konulan yumurtaların eksildiğini fark eden ev sahibi durumdan şüphelendi.

Balkonuna kamera yerleştiren ev sahibi, gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Görüntüleri izleyen ev sahibi, kutudaki yumurtaların her akşam saatinde gelen karga tarafından alındığını tespit etti.

1 HAFTADA 10 YUMURTA ALIP GİTTİ

1 haftada yaklaşık 10 yumurtayı alıp giden karganın o anları, kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bartın'da karga, balkondaki yumurtayı alıp kaçtı VİDEO

















