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- Bartın'da köpek balığını plastik halkadan kurtardı
Bartın'da köpek balığını plastik halkadan kurtardı
Bartın'da balıkçılık yapan Atakan Yaman, ağına takılan camgöz cinsi yavru köpek balığını takıldığı halkadan kurtarıp, denize bıraktı.
- DHA
- 22.03.2021 - 10:19
- Güncelleme : 22.03.2021 - 10:24
Bartın'ın Mugada tatil beldesinde balıkçılık yapan 21 yaşındaki Atakan Yaman, teknesi ile denize açılarak ağ attı.
Yaman, bir süre sonra denizden çektiği ağlarına camgöz cinsi yavru köpek balığının takıldığını, başına ise plastik şişelerin kapaklarında bulunan halkanın takıldığını gördü.
HALKAYI ÇIKARDI
Kerpetenle köpek balığını halkadan kurtaran Yaman, daha sonra onu tekrar denize bıraktı.
DUYARLI OLALIM
Plastiğin balığın başında derin iz bıraktığını söyleyen Atakan Yaman, insanların denizlere attığı plastik atıkların nelere yol açabileceğinin bir örneğinin yaşandığının altını çizerek, biraz daha duyarlı olunmasını istedi.