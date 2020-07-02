Bartın'da köy düğününde sosyal mesafe unutuldu

Davetlilerin dans ettiği ve yakın mesafede oynadığı görüldü.

Koronavirüs nedeniyle bir süredir yapılamayan düğünler, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle belirlenen kurallar çerçevesinde 1 Temmuz'dan itibaren tekrar başladı.

Bartın’ın bir köyünde dün akşam açık alanda yapılan düğün, sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı.

SOSYAL MESAFESİZ DÜĞÜN

Düğünde, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Gelin ile damadın dışındakilerin de dans ettiği ve oyun havalarıyla yakın mesafede oynadığı görüldü.