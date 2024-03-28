DHA

31 Mart'ta çekişmenin yaşanacağı alanlardan birisi de muhtarlık seçimleri.

Nadejda Aksüt, Moldova’da ilkokul öğretmeni olarak görev yaparken 71 yaşındaki Abdullah Aksüt ile tanışıp, evlenerek 2012 yılında Türkiye’ye gelip Bartın’ın Akbaş köyüne yerleşti.

Muhtar adayı oldu

Türk vatandaşı da olan Aksüt, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yaşadığı 200 hane ve 612 seçmenin bulunduğu köye muhtar adayı oldu.

2 çocuk annesi Nadejda Aksüt, 2 adayın olduğu muhtarlık seçimleri öncesi vatandaşları ziyaret ederek, yapmayı planladığı çalışmaları anlatıp destek istiyor.

"Geç bile kaldın diyorlar"

Muhtar adayı olmasının köyde büyük ilgiyle karşılandığını belirten Nadejda Aksüt, şunları söyledi:

Yerleştikten sonra burayı çok sevdim. Vatandaşları çok sevdim. Köyü de çok sevdim. Onlara hizmet etmek için aday oldum. Bu kararımda vatandaşlar bana çok destek verdi. Bana destek vereceklerini biliyorum. İnşallah kazanınca köy için her şeyi yapacağım. Köyde kapı kapı gezerken, bana cesaret veriyorlar, ‘Siz muhtar olursunuz hizmet edersiniz’ diyorlar, benim Moldovalı olduğumu duyunca çok şaşıran oluyor. Hatta bana, ‘Neredeydin bu zamana kadar, şimdiye kadar neden çıkmadın?’ diyorlar. Ama bana çok güveniyorlar. Başarılı olacağıma inanıyorum.