Yaklaşık 500 köpeğe bakan hayvansever Sevim Arkan, doğum sırasında yaşamını yitiren köpeğin ölü doğan yavrularını kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata geri döndürdü.

Bartın'da yaşayan Sevim Arkan, Okçular köyündeki 5 dönümlük araziyi kiralayarak burada yaklaşık 500 köpeğin bakımını üstlendi.

Arkan'ın baktığı köpeklerden biri önceki gün doğum yaptı.

Doğum sırasında köpek hayatını kaybederken, 4 yavrusu ise ölü olarak dünyaya geldi.

HAYATA DÖNDÜRÜLDÜLER

Arkan, yavru köpeklere kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeyi başardı.

Arkan'ın yavru köpeklere müdahalesi yanındaki bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Bartın'da ölü doğan 4 yavru köpeği hayata döndüren kadın

"KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI"

Arkan, "Anne doğum sırasında öldü. 4 yavrusu da ölü doğum yaptı. Ben de 20 dakika boyunca kalp masajı ve sunni teneffüs yaptım. Ve onları hayata döndürmeyi başardım. Sonra o anları görüntüleyen arkadaşım sosyal medyada bu görüntüleri yayınlamış, binlerce kez izlenmiş ve çok güzel tepkiler aldım. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Benim insanlardan ricam o canlara iyi baksınlar onlar bize emanettir." ifadelerini kullandı.