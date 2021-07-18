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    Bartın'da sıcaklık 40 dereceye çıktı

    Sıcak havadan bunalan vatandaşlar İnkum'a akın etti. 10 bin aracın giriş yaptığı beldenin park yerleri doldu. Trafik ekipleri, bölgeye giden yolda araç geçişine izin vermedi.
    • DHA
    • 18.07.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 17:39
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    Bartın'da sıcaklık 40 dereceye çıktı

    Bartın'ın mavi bayraklı tek plajı olan İnkum, tatilcilerin akınına uğradı.

    Hava sıcaklığının 40 dereceye çıktığı kentte, serinlemek isteyen vatandaşlar İnkum'a geldi.

    Tatil beldesine 10 bin araç giriş yapınca,  park edilecek yer kalmadı.

    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Turistlerin akın ettiği İnkum’daki bütün otoparklar ve yol kenarları, araçlarla dolunca trafiğe kapandı.

    Aynı yol üzerinde bulunan Güzelcehisar'da da yoğun trafik nedeniyle, sahile giden yol kesildi.

    Liman girişinde trafik ekipleri araç geçişine izin vermezken, İnkum özel halk otobüsleri ise sahile gitmek isteyen yolcuları taşımak için hazır bekletildi.

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    AKINTI KONUSUNDA UYARI YAPILDI

    İnkum’da şemsiye açacak yer kalmazken, sahildekiler denize girerek serinledi.  Zabıta ve cankurtaranlar ise sık sık çeken akıntı konusunda uyardı.

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