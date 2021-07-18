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Bartın'da sıcaklık 40 dereceye çıktı

Bartın'da sıcaklık 40 dereceye çıktı

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar İnkum'a akın etti. 10 bin aracın giriş yaptığı beldenin park yerleri doldu. Trafik ekipleri, bölgeye giden yolda araç geçişine izin vermedi.