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- Bartın'da sıcaklık 40 dereceye çıktı
Bartın'da sıcaklık 40 dereceye çıktı
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar İnkum'a akın etti. 10 bin aracın giriş yaptığı beldenin park yerleri doldu. Trafik ekipleri, bölgeye giden yolda araç geçişine izin vermedi.
- DHA
- 18.07.2021 - 17:37
- Güncelleme : 18.07.2021 - 17:39
Bartın'ın mavi bayraklı tek plajı olan İnkum, tatilcilerin akınına uğradı.
Hava sıcaklığının 40 dereceye çıktığı kentte, serinlemek isteyen vatandaşlar İnkum'a geldi.
Tatil beldesine 10 bin araç giriş yapınca, park edilecek yer kalmadı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Turistlerin akın ettiği İnkum’daki bütün otoparklar ve yol kenarları, araçlarla dolunca trafiğe kapandı.
Aynı yol üzerinde bulunan Güzelcehisar'da da yoğun trafik nedeniyle, sahile giden yol kesildi.
Liman girişinde trafik ekipleri araç geçişine izin vermezken, İnkum özel halk otobüsleri ise sahile gitmek isteyen yolcuları taşımak için hazır bekletildi.
AKINTI KONUSUNDA UYARI YAPILDI
İnkum’da şemsiye açacak yer kalmazken, sahildekiler denize girerek serinledi. Zabıta ve cankurtaranlar ise sık sık çeken akıntı konusunda uyardı.