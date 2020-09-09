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    Bartın'da tarihi bina yangında kullanılamaz hale geldi

    Yangın, iki saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan tarihi bina küle döndü.
    • AA
    • 09.09.2020 - 09:04
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    Bartın'da tarihi bina yangında kullanılamaz hale geldi

    Bartın'da 2 katlı ahşap metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Kırtepe Mahallesi Tosunoğlu Sokak'ta Murat Arifoğlu'na ait tescilli binada çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

    Ekipler, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edildi.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına aldı.

    Yangında tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

    Bartın da tarihi bina yangında kullanılamaz hale geldi #1

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