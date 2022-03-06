Bartın'da üçüz buzağılar bebek gibi bakılıyor

Ulus ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan ailenin üçüz buzağıları doğdu. Buzağılara yoğun ilgi gösteren aile 'Küçük hayvanlarımıza çok sevindik' dedi.

Bartın Ulus ilçesi Ağaköyü’nde yaşayan Sadet ve Hatice Kuru çiftinin jersey cinsi inekleri üç hafta önce üçüz doğurdu.

Nadir görülen çoklu doğum vakalarını değerlendiren ilçede görev yapan Veteriner Hekim Yasin Koçak, "Hayvancılık literatüründe ender rastlanabilen doğurganlık. Buzağıların sağlık durumları normal, gözetim altındayız. Farklı cins renklerde olabiliyor, bu yavrularımız aynı renk karmasından" dedi.

"KÜÇÜK HAYVANLARIMIZA ÇOK SEVİNDİK"

Öte Yandan Jersey İneğin Sahipleri Sadet ve Hatice Kuru çifti ise elleriyle besledikleri buzağılarını büyütmeye çalışıyor.

Sadet Kuru, "Çok büyük kapasitede olmasa da hanenin ihtiyacı kadar hayvancılık yapıyoruz. İki erkek, 1 dişi buzağılarımıza günde iki kez 2 litre kadar sütle beslemesini yapıyoruz. Ekonomik şartlar zorlasa da küçük hayvanlarımıza çok sevindik büyütmeğe çalışıyoruz" şeklinde konuştu.