Bartın'da yaşanan sel felaketinde 24 bin tavuk telef oldu

Bartın'da yaşanan sel felaketinde 24 bin tavuk telef oldu

Tavukları telef olan Atnen Aydoğan, "24 bin hayvanı kurtaramadık. 1 milyon 100 bin lira zararımız var. Bizim tesis dere kenarının üzerinde ama ben hayatımda böyle sel afeti görmedim" dedi.

Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin hasarı oldukça büyük. Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşanan sel nedeniyle, Kumluca beldesindeki tavuk çiftliği zarar gördü.

Tavuk çiftliği Kumluca deresine 500 metre uzaklıkta olmasına rağmen, sel sularının yükselmesi nedeniyle su altında kaldı.

24 bin tavuk telef olurken, çiftlik sahibi Atnen Aydoğan ise 1 milyon 100 bin lira zararları olduğunu söyledi.

TAVUKLAR TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

2 katlı üretim çiftliğinin alt katında bulunan 33 günlük 24 bin piliç, sel sularında öldü.

Çiftliğin ikinci katında bulunan 5 bin tavuk ise kurtarılarak, güvenli bölgeye taşındı.

Üretim tesisindeki bütün malzemelerin zarar gördüğü sel afeti sonrasında tavuk çiftliğinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Ölen 24 bin tavuk ise sağlık ve tarım müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde ilaçlanarak, toprağa gömüldü.

Bartın'da yaşanan sel felaketinde 24 bin tavuk telef oldu VİDEO

"24 BİN HAYVAN TELEF OLDU, 5 BİNİNİ KURTARDIK"

Sel afeti sırasında büyük korku yaşadıklarını söyleyen çiftlik sahibi Atnen Aydoğan, “Saat 3.5 gibi yukarıda bulunan köprünün altının tıkanması sonucu sel suları tesise girmeye başladı. Sel suları tesisin alt katındaki kapıları patlatarak, içeriye girdi. İçeride 29 bin kanatlı hayvanımız vardı. 24 bini telef oldu, ancak 5 binini kurtarabildik.

Zaten kurtardıklarımız ikinci kattaydı. Bununla birlikte bütün cihazlarımız, ekipmanlarımız kullanılamaz hale geldi. Öncelikli olarak burada çalışan arkadaşlarımızı güvenli yerlere tahliye ettik. Sel suları burada yaklaşık 1.80 santim olarak yükseldi.

Telef olan kanatlı hayvanlarımızı sağlık ekiplerinin gözetiminde toprağa gömdük. Şu anda sel sonrasında Kumluca Belediyesi ekiplerinin yardımıyla temizlik çalışması yapıyoruz." dedi.

"ZARARIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Selden sonra tavuk çiftliklerinde zararın yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğunu söyleyen Atnen Aydoğan, “Zararımız çok büyük, ekipler geldi hasar tespit çalışması yaptı.

Bizim tesisimiz 21 yıldır burada ama biz hiç böyle bir şey yaşamadık. Böyle bir sel yükselmesi hiç yaşamadık. Belki biz küçükken olmuştur ama bilmiyoruz." diye konuştu.