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    Bartın'da yiyecek arayan bozayı kamerada

    Ulukaya şelalesi yakınlarında yiyecek arayan boz ayının görüntüleri vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 15:32
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 15:39
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    Bartın'da yiyecek arayan bozayı kamerada

    Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde kış uykusundan kalkan bozayının kayalık bölgede yiyecek aradığını fark eden Ahmet Açıkgöz (39) cep telefonu ile o anları kaydetti.

    ŞELALE KENARINDA YEMEK ARADI

    Açıkgöz, telefonu ile yiyecek arayan bozayıyı görüntülerken, “Oğlum gel. Görüyorsunuz orada bir şeyler arıyor. Şu an kayaların dibinde toprağı eşeliyor. Canlı canlı görmek. Bana bakıyor ara sıra beni izliyor. Aslan gel. Acıktın mı sen” diye seslendi.

    Ayının yiyecek bir şeyler aradığını ve ’gel oğlum yiyecek vereyim sana’ diyerek seslendiğini söyleyen Açıkgöz, “Tabi gelse bana ne yapar bilmiyorum yani” dedi.

    Bartın'da yiyecek arayan bozayı kamerada VİDEO

    Bartın da yiyecek arayan bozayı kamerada #1

    Bartın da yiyecek arayan bozayı kamerada #2

    Bartın da yiyecek arayan bozayı kamerada #3

    Bartın da yiyecek arayan bozayı kamerada #4

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