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    Bartın'da yoğunluktan dolayı sahil yolu araç trafiğine kapatıldı

    Hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan İnkumu Plajı trafik yoğunluğuna sebep olunca belediye tarafından araç trafiğine kapatıldı.
    • 21.08.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 17:30
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    Bartın'da yoğunluktan dolayı sahil yolu araç trafiğine kapatıldı

    Bartın’da hafta sonu etkili olan sıcak havayla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Bartın’ın mavi bayraklı İnkumu Plajı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğun ziyaretçi trafiği yaşandı.

    Otoparklar tamamen doldu

    Bugün öğle saatlerinden itibaren 3 kilometrelik sahil şeridinde otoparkların tamamen dolması ve yollarda araç park edecek yer kalmaması üzerine beldeye girişler kapatıldı.

    Bartın da yoğunluktan dolayı sahil yolu araç trafiğine kapatıldı #1

    Konaklayanlara izin var

    İHA'nın haberine göre; İnkumu’nda ikameti olanlar ve otel, pansiyon gibi işletmelerde rezervasyonları olan vatandaşların araçlarıyla girişlerine izin verildi. Boğaz mevkiinde jandarma ekiplerince gelen araçlar geriye döndürülerek farklı plajlara yönlendirildi. Ekiplerin trafiği kestiği noktada kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

    Akşam saatlerinde yoğunluk artabilir

    Erken saatlerden itibaren İnkumu’na gelen binlerce kişi deniz ve güneşin tadını çıkardı. Düzenlenen konserlerden dolayı akşam saatlerinde de devam eden yoğunluk yaşanması bekleniyor.

    Bartın da yoğunluktan dolayı sahil yolu araç trafiğine kapatıldı #2

    Bartın da yoğunluktan dolayı sahil yolu araç trafiğine kapatıldı #3


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