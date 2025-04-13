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DHA

Dünyanın çeşitli köşelerinden bulunan ağaçlı yollardan biri de Bartın ile Karabük arasında bulunuyor.

Bölgede iki tarafı ve üstü ağaçlarla sarılı olan, "Ağaç tünel yol" olarak bilinen kara yolundaki ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Safranbolu'daki tarih ve Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevini üstlenen, iki tarafı ağaçlarla sarılı olan kara yolu, Madagaskar'daki Baobab, İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmıyor.

Türkiye'de aynı yollardan Yalova Termal yolunda olan da oldukça ünlü.

"KORUNMASI GEREKEN ÖZEL ALAN"

2009 yılında 1'inci derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel yol, 2019'da da "Korunması gereken özel alan" ilan edildi.

HERKESİ HAYRAN BIRAKIYOR

Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkiindeki sağlı sollu ağaçların yolun üzerini kapatmasıyla oluşan manzara, ilkbaharda açan yaprakları üzerine yağan kar ile birlikte bölgeyi ziyaret edenlerin ilgi odağı oldu.

Sürücüler, karla kaplı ağaçların arasında keyifle yolculuk yaptı.