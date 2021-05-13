Başakşehir'de İsrail'i protesto konvoyu

İsrail’in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere Türkiye’nin çeşitli noktalarında destek gösterileri devam ederken, İstanbul Başakşehir'de çok sayıda aracın katıldığı konvoy düzenlendi.

Türkiye'de İsrail’in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları için protestolar devam ediliyor.

TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARI YAN YANA

Bu kapsamda Başakşehir’de çok sayıda aracın katıldığı bir konvoy gerçekleşti.

Vatandaşlar araçların camlarından Türk ve Filistin bayrakları sallayarak İsrail’i protesto etti.

Başakşehir’de Filistin’e destek konvoyu VİDEO