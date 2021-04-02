Başakşehir'de sevgilisi terk edince 6 ayda 81 kilo verdi

Başakşehir’de kız arkadaşının kendisini terk etmesiyle hırs yapan 20 yaşındaki genç, ameliyat olmadan 6 ayda 164 kilodan 83 kiloya düşerek toplam 81 kilo verdi.

Başakşehir’de yaşayan 20 yaşındaki Emirhan Öztürk, 6 ay önce kız arkadaşı tarafından fazla kiloları nedeniyle terk edildi.

Bunun üzerine Öztürk, 6 ay boyunca günde ortalama 20 kilometre yürüyüp tek öğün beslenerek 164 kilodan 83 kiloya düştü.

Profesyonel dövüşçü olmak isteyen Emirhan Öztürk, hayalinin UFC dövüşlerine katılmak olduğunu söyledi.

"SIKINTILI OLDU"

Öztürk, “164 kiloydum 6 ay içinde 83 kiloya düştüm ameliyat falan olmadan doğal yollarla. Sürekli dışarıda fast food yiyordum sağlıksız olarak. Hareketsiz de kaldım pandemiden dolayı iyice kilo aldım. Sıkıntı oldu biraz. Kız arkadaşım tarafından reddedildim, beğenmedi tartışmalar oldu. Bir de hayalim UFC dövüşlerine katılıp Avrupa’da Gökhan Saki gibi Türkiye’yi temsil etmek istiyorum. Bunun içinde çalışmalarım devam ediyor. Bir yerden destek almıyorum.” dedi.

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"YÖNTEMİ TAVSİYE ETMİYORUM"

Kendi kilo verme şeklinin sağlıksız olduğu için kimseye tavsiye etmediğini kaydeden Öztürk, “Ben bu yaptığımı tavsiye etmem sağlıksız şekilde kilo verdim ben. Günde tek öğün yiyip 20 kilometre koştum, 10 kilometre yürüdüm. Toplam 30 kilometre hareket ettim günlük. Pek sağlıklı kilo vermedim diyebilirim. 6 ayda toplam 81 kilo verdim. Kısa bir sürede daha güzel bir vücut yapabilmek için çabalayıp uğraşacağım. Belki kilolu olanlar kendileriyle barışık olabilirler ama hayat böyle daha güzel.” dedi.