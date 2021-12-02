Başakşehir'de dik yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına arkadan gelen bir sürücü yetişti.

Dün akşam saatlerinde Başakşehir Kayaşehir Mahallesi’nde, dik bir yokuştan çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına arkadan gelen bir sürücü yetişti.

ARACIYLA YOKUŞU ÇIKMASINA YARDIM ETTİ

Bir anda duran sürücü, önünde giden kağıt toplayıcısına verdiği destekle yokuşu çıkmasına yardım etti.

Yokuşun bir kısmını aracın yardımı ile çıkan kağıt toplayıcısı, yol kenarında dinlenmek için dururken, sürücü ise yoluna devam etti.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir’de sürücü, yokuşta aracıyla kağıt toplayıcısına yardım etti - Video