Başarı getiren kuvars: Sitrin taşının özellikleri ve faydaları

Başarı taşı olarak bilinen sitrin taşı, bilim adamları tarafından yapılan bir çalışma üzerinde çok fazla etkisi olan bir taş olduğu tespit edilmiştir. İşte sitrinin özellikleri ve faydaları...

Doğada nadir bulunan taşlardan olan sitrin taşı, özellikleri ve faydaları bakımından da oldukça güçlü olan bir taştır.

Değerli taşların faydalarına ve enerjilerine inananlar, sitrin taşını sıklıkla tercih etmektedir.

Peki sitrin taşı nedir, faydaları ve özellikleri nelerdir? İşte sitrin taşı hakkında merak edilen bilgiler..

SİTRİN TAŞI NEDİR?

Sitrin taşı, Yunanca “Limon” anlamına gelen “Citron” kelimesinden sonra adlandırılır. Genel olarak içinde donmuş su damlayan sitrin kırıldığı zaman tekrar suya dönüşür. Sitrin taşı, hidrotermal faaliyetlerin, pegmatit ve kaya oyuklarının olduğu yerlerde meydana gelir.

Umut, sağlık, sadakat, sadakat, gizli güç, gençlik ve evrenin sonsuz gücü sitrin taşının bir sembol olduğu alanlardır.

Yağmurun yağmasını sağlamak için eskiden kuvars taşı ile sitrin taşının beraber kullanıldığı bilinmektedir.

SİTRİN TAŞININ FAYDALARI

Sitrin taşının faydaları, geçmişten beri süregelen araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. İnsan vücuduna ve yaşantısına birçok olumlu etkisinin olduğu bilinmektedir. Sitrin taşının yararları aşağıdaki gibidir:

• Kötü alışkanlıkları ve bağımlılıkları olanlar, sitrin taşı ile bunlardan daha kolay kurtulabilmektedirler.

• Kalp, karaciğer, böbrek ve dalak gibi iç organların işleyişlerinin daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

• Beyin fonksiyonlarının çalışmasını olumlu yönden etkilemektedir.

• Üzüntü gibi negatif ve hem insan yaşantısını hem de psikolojisini olumsuz etkileyen duyguların ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır.

• Cep telefonu, telsiz, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlardan yayılan radyasyonun uzaklaşmasını sağlayarak ortaya çıkabilecek zararlardan korunmayı sağlamaktadır. Bu sayede insan ömrünün uzamasına yardımcı olmaktadır.

• Sinüzit ve migren gibi baş ağrısı problemi yaşayanların ağrılarından kurtulmalarını sağlamaktadır.

• Sindirim sistemini düzenlemekte ve kan dolaşımının da daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

• Korkuların ortadan kalkmasını sağladığı için kişinin daha cesaretli ve güçlü hissetmesini sağlamaktadır.

• Mide ve bağırsak problemlerinden kurtulmayı sağlamaktadır.

• Kas ağrılarını azaltmaktadır.

• Uyku probleminin ortadan kalkmasını sağladığı gibi daha verimli bir uyku uyunmasını sağlamaktadır.

• Özellikle sık kabus gören çocuklarda yastığın altına sitrin taşı konmaktadır ve kabus görmeyi engellediği düşünülmektedir.

• Enerji verici etkisi olduğu için kişi kendisini daha enerjik hissetmektedir.

• Aile ortamının enerjisini düzenleyerek negatif enerjini ortadan kalkmasını sağlamaktadır.

SİTRİN TAŞI BAKIMI

Taşın çıkarılması ve etkisinin arttırılması için taşın belirli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Sitrin taşını 1 gün boyunca güneş altında tutabilir veya 1 gün boyunca toprağa gömerek temizleyebilirsiniz. Ayrıca sitrin taştan yapılmış mücevherlerinizi yumuşak, ıslak bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.