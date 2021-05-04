Başarılı Medya Planlama İle Halka Arzda Rekor: 840 BİN TALEP

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. 5-6 Nisan’da halka arz edildi. Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşen arzda 840 bin talep toplandı.

Markanın halka arzı sırasında etkili bir iletişim planlamasıyla başarılı bir çalışma gerçekleştiren Adflex Medya, Qua Granite’nin rekor talep toplamasında önemli bir pay sahibi oldu.

Televizyon planlamasında ölçülebilir kanallar ve tematik kanallarda satın alma gerçekleştiren Adflex Medya, dijital dünyada kurguladığı 5 farklı kampanya ile birlikte Qua Granite’nin halka arzının 360 derece duyulmasını sağladı.

Qua Granite olarak alınan sonuçtan son derece memnun olduklarını dile getirirken Dijital Kanallar Müdürü Seçkin Çağrıcı; “Dijital dünyada gerçekleştirdiğimiz yayınlarla birlikte 220 milyondan fazla gösterim aldık. Admatic Interstitial ve Masthead reklam modellerinin marka bilinilirliğine etkisi oldukça yüksek oldu. Oluşan kullanıcı havuzuna da Admatic'in reklam modelleri üzerinden Re-Marketing yaparak yeniden ulaştık.” dedi.

Offline Medya ve Dijital Medya Satın Alma yönetimini Adflex Medya’ya emanet eden Qua Granite, Google Ads ve Sosyal Medya Reklamlarını ise kendi bünyesinde bulunan deneyimli Dijital Pazarlama Departmanı tarafından yürüterek ekip olarak başarılı bir sonuca imza attı.

Adflex Medya ve Qua Granite Dijital Pazarlama Departmanı'nın koordinasyonuyla gerçekleşen yayınlar sonrasında toplam 845.221 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 1.020 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 108 yerli kurumsal yatırımcı ve 4 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 846.353 yatırımcı tarafından alım gerçekleştirdi.