Eşi, kızı ya da ailesinden herhangi biri adına tapu sorgulaması yapmak isteyenler, "Başkası adına tapu sorgulama işlemi nasıl yapılır?" sorusunu gündeme taşıdı ve araştırmaya başladı.

Eşi, kızı ya da ailesinden herhangi birisi için tapu sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar, detayları araştırmaya başladı.

Arazi alım satımlarına ilişkin yapılacak sorgulamalar için önceden Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne gidilmesi gerekiyordu.

Ancak günümüzde vatandaşlar, tapu işlemlerini Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne gitmeden halledebiliyor.

Kendileri dışında da başkaları için bu işlemleri yapmak isteyenler, "Başkası adına tapu sorgulama işlemi nasıl yapılır?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Başkası adına tapu sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Başkası adına tapu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Tapu sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi veya e-Devlet üzerinden TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Başkasına ait tapu sorgulama işlemi bilgilerine sadece avukatlar ulaşabilir. Avukatlar tarafından talep edilen inceleme kararları belirli bir ücret karşılığında gerçekleştirilmektedir. İlgili ücreti ödemeniz halinde satın almayı planladığınız başkasına ait tapularla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.