AA
Yurt genelinde kış mevsiminin etkisi altına girildi.
Geçtiğimiz haftadan itibaren sert soğuklar ve sağanak yağmur yurda giriş yaptı.
İzmir ve Antalya'yı sel aldı
Öyle ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlara uyarılarda bulunmaya başladı. Hafta sonu da birçok ilde sel meydana geldi.
Bunların başında ise İzmir ve Antalya yer aldı.
Başkent'te kar yağışı başladı
Meteoroloji bir de Başkent Ankara için uyarıda bulundu. Kentte günlerdir etkili olan sert soğukların ardından bu sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, yağışla karşılaştı.
İşte bölgeden kar yağışı manzaraları...Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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