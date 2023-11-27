Başkent Ankara'da kar yağışı başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ankara'da bu sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Henüz tutmayan kar, yağışıyla mest etti.

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AA

Yurt genelinde kış mevsiminin etkisi altına girildi.

Geçtiğimiz haftadan itibaren sert soğuklar ve sağanak yağmur yurda giriş yaptı.

İzmir ve Antalya'yı sel aldı

Öyle ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlara uyarılarda bulunmaya başladı. Hafta sonu da birçok ilde sel meydana geldi.

Bunların başında ise İzmir ve Antalya yer aldı.

Başkent'te kar yağışı başladı

Meteoroloji bir de Başkent Ankara için uyarıda bulundu. Kentte günlerdir etkili olan sert soğukların ardından bu sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, yağışla karşılaştı.

İşte bölgeden kar yağışı manzaraları...

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)