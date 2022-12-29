Başkentray, Marmaray ve İZBAN, 1 Ocak'ta ücretsiz

1 Ocak'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

2023 için geri sayım başladı…

81 ilde yılbaşı gecesi kontrol, kolluk kuvvetlerinde olacak.

Ekiplerin denetimi sürüyor

Öncesinde de birçok bölgede denetimler yapılıyor.

Özellikle sahte içki konusunda ekipler çok daha dikkatli…

Gelen her ihbar değerlendirilirken, ele geçirilen ürünler de imha ediliyor.

Bazı hizmetler ücretsiz

Bunun yanında hafta sonuna denk gelen 1 Ocak için büyükşehirler bazı hizmetleri ücretsiz verecek.

Buna göre Başkentray, Marmaray ve İZBAN, yeni yılın ilk günü ücretsiz olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Pazar gününe denk geliyor

AA’da yer alan karara göre, yılbaşı dolayısıyla resmi tatili olan 1 Ocak 2023 Pazar günü vatandaşlar, saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.