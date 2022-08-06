Başkentte yağmur sonrası gökkuşağı oluştu

Başkentte etkili olan yağış sonrası gökkuşağı oluştu. Kaydedilen görüntülerde şehrin üstünde gökkuşağı net bir şekilde görüntülendi.

Başkentte etkili olan yağış sonrası gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Ankaralılar o anı telefonlarına kaydetti.



Ankara’da ikindi saatlerinde etkili olan yağış sonrası hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu.

Bazı vatandaşlar ise tedbir alarak yanında şemsiye bulundurdu.

Gökkuşağı ortaya çıktı

Yağış sonrası ise çıkan güneş sonrası gökkuşağı ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, ortaya çıkan gökkuşağı objektiflere yansırken Ankaralılar renk cümbüşünü görüntüledi.











