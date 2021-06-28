Basketbol olimpiyat elemeleri ne zaman? 12 Dev Adam'ın olimpiyat elemeleri kadrosu

Türkiye'nin de içinde bulunacağı organizasyon FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri, Kanada'nın Victoria şehrinde düzenlenecek. Peki Basketbol olimpiyat elemeleri ne zaman? İşte 12 Dev Adam'ın kadrosu..

29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kanada'nın Victoria şehrinde düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik sporcu kadrosu belli oldu.

Bu gelişmenin ardından spor severler, Türkiye'nin de içinde bulunacağı basketbol olimpiyat elemelerinin yapılacağı tarih hakkında araştırmalarına başladı.

Peki Basketbol olimpiyat elemeleri ne zaman? İşte 12 Dev Adam'ın olimpiyat elemeleri kadrosu...

BASKETBOL OLİMPİYAT ELEMELERİ NE ZAMAN?

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan A Milli Takım, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü yani yarın TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci ve son maçını ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile yapacak. Müsabakalar, NTV'den canlı olarak yayımlanacak.

Milliler, grupta ilk 2'de yer alması halinde çapraz eşleşme usulüyle diğer grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

A MİLLİ ERKEN BASKETBOL TAKIMI'NIN 12 KİŞİLİK KADROSU

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Orhun Ene yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Şehmus Hazer, Alperen Şengün (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ersan İlyasova (Utah Jazz).