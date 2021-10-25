Başvurular başladı! MEB 5872 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personel alımı başvuruları, bugün itibarıyla başladı. Peki MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatında 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek.

Adayların, başvurularını 25 Ekim 2021 Pazartesi yani bugünden itibaren 5 Kasım Cuma 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu ya da e-Devlet "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden tamamlamaları gerekecek.

Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek. Birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilenlerin her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.

Atama sonuçları, 12 Kasım 2021 tarihinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden ilan edilecek.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, MEB personel alımı başvuru şartları hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte 2021 MEB 5872 personel alımı ile ilgili detaylar...

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

Adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecek.





MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI