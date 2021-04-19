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- Batı Karadeniz yaylaları çiçeklerle renklendi
Batı Karadeniz yaylaları çiçeklerle renklendi
Baharın gelişiyle birlikte açan çiçekler, ortaya eşsiz manzaralar çıkardı.
- AA
- 19.04.2021 - 18:08
- Güncelleme : 19.04.2021 - 18:12
Düzce'de havaların ısınmasıyla yaylalarda çiçekler açmaya başladı.
Rakımın 1200 ila 1800 arasında değiştiği Güzeldere, Samandere, Odayeri, Pürenli ve Sinekli yaylaları, açan binbir çeşit çiçekle renklendi.
Sarı, mor ve kırmızı tonların yoğun görüldüğü yaylalar, eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.
DOĞASEVERLERİ BÜYÜLEYEN GÜZELLİK
Şelalelere ve yaylalara kolay ulaşılması nedeniyle yoğun ziyaretçi ilgisi gören kent, koronavirüs nedeniyle şimdilerde en sessiz günlerini yaşıyor.
Hafta içi bazı doğa tutkunlarını ağırlayan yaylalar, Ramazan ayının ardından başlayacak göçlerle yöre halkını misafir edecek.