Batı Karadeniz'in renkleri görsel şölen sundu

Batı Karadeniz'deki sahil kentlerini birbirine bağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu, sonbahar renkleri arasında sürücülere tabiatın güzelliğiyle yolculuk etme fırsatı sunuyor.

Yurdun dört bir yanından sonbahar manzaraları gelmeye devam ediyor.

Hazan mevsiminde hakim olan yeşil, kırmızı ve sarı tonları kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Eşsiz görüntülerin oluştuğu bölgelerden biri de Batı Karadeniz.

Yolculuk güzel manzarayla birleşiyor

Doğal kaynak suları ile çınar, gürgen, çam ve kestane ağaçlarının Karadeniz iklimini hissettirdiği yolda sürücüler, yolculukları boyunca sonbaharın farklı tonlarıyla oluşan güzel manzarayı izleyebiliyor.

Renk cümbüşü ilgi çekiyor

Doğanın her tonunun hakim olduğu yaklaşık 34 kilometrelik yolun Kabalak, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinde oluşan renk cümbüşü görenlerin ilgisini çekiyor.

AA'nın haberine göre, dik rampaların yanı sıra keskin virajları bulunan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca kesiminde doğanın sunduğu eşsiz güzellik drone'la da görüntülendi.