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- Batı Toroslar, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor
Batı Toroslar, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor
- AA
- 22.03.2021 - 09:01
- Güncelleme : 22.03.2021 - 09:46
Ülke genelinde güneşli havaların da kendisini göstermeye başladığı dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
Meteoroloji'nin duyurusuna göre, bugün ülke genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek.
DOĞUDA KAR
Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Toroslar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Çanakkale il geneli, Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerindeki yağışların kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
KISA SÜRELİ TAM FIRTINA
Rüzgarın ise Marmara, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli tam fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.