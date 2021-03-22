Batı Toroslar, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

Meteoroloji'nin açıkladığı verilere göre Batı Toroslar'da, Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da karlı, sulu karlı ve yağışlı hava gerçekleşeceği öngörüldü.

Ülke genelinde güneşli havaların da kendisini göstermeye başladığı dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Meteoroloji'nin duyurusuna göre, bugün ülke genelinde hava çok bulutlu ve yağışlı geçecek.

DOĞUDA KAR

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Toroslar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Çanakkale il geneli, Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ve batı çevrelerindeki yağışların kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KISA SÜRELİ TAM FIRTINA

Rüzgarın ise Marmara, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli tam fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.