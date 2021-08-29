Batman terörden temizlendi, vatandaşlar köylerine geri dönüyor

Sason'da teröristlerin yakıp, yıktığı evler yeniden yapıldı. Devletin verdiği destek sayesinde vatandaşlar, köylerine dönmeye başladı. Huzura kavuşan bölge şimdilerde doğal güzellikleri ile anılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde, Batman PKK'lılardan arındırıldı.

Mehmetçik teoristlerin kökünü kazırken, Sason ilçesine huzur hakim olmaya başladı.

Teröristler tarafından evleri yakılan ve 20 yıl köylerinden uzak kalan vatandaşlar, Mehmetçik sayesinde yeniden bölgeye gelmeye başladı.

Vatandaşlar, Devletin Köye Dönüş Projesi kapsamında sağlanan destekle kendilerine yeniden ev yapıyor.

"DEVLET 50 BİN LİRA DESTEK VERDİ"

Köylerine dönmek için devletin bütün ihtiyaçlarını karşıladığını belirten vatandaşlardan Mehmet Ali Öz, köyde huzur sağlandığı için bir yıl önce dönüş yaptığını belirtti.

Ali Öz, "Köye Dönüş Projesi" kapsamında hane başı 50 bin lira destek aldıklarını belirtti.

Batman terörden temizlendi, huzura kavuşan köylere dönüşler devam ediyor VİDEO

"DEVLET VATANDAŞLARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLADI"

Bölgeye huzurun gelmesiyle vatandaşların evlerine geri döndüğünü söyleyen Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, teröristlerin 90’lı yıllarda üs kurduğu köylerde huzurun sağlanmasıyla piknik yapılmaya başlandığını belirtti.

Çelik, “Şu anda Balbaşı köyündeyiz. Sason merkezden 40 kilometre uzakta, daha önce teröristlerin üs kurduğu Zore bölgesindeyiz. O yıllarda teröristlerin üs kurduğu bu bölgede yüzlerce vatandaşımız evlerini bırakarak, kaçmak zorunda kalmıştı.

Evlerde harabe haline gelmişti. Şu anda hamdolsun devletimiz buralara yol getirdi. Burada yaşayan vatandaşlara her türlü desteği sağladı. Artık buralara şehit yakınları olarak pikniğe geliyoruz. Teröristler bölgeden sökülüp atılmış ve hükümleri bitmiştir.” dedi.