Batman terörden temizlendi, Zore Vadisi ziyaretçilerin akınına uğruyor

Yıllarca terörün gölgesinde kalan Zore Vadisi, güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları ile huzura kavuştu. Huzur ortamı sayesinde ziyaretçi akınına uğrayan Zore Vadisi, eşsiz güzelliği ile büyülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri içeride ve dışarıda yaptıkları başarılı operasyonlar sayesinde, terör örgütlerine darbe üstüne darbe indirdi.

Mehmetçik terör örgütlerine göz açtırmazken, terör ile anılan bölgelere huzur geldi.

Bu bölgelerden birisi olan ve Batman-Diyarbakır sınırında yer alan Zore Vadisi, huzurlu günlere kavuştu.

Eşsiz doğal güzellikleri ile büyüleyen vadi, ziyaretçilerin gözde merkezlerinden birisi haline geldi.

"CENNETTEN BİR KÖŞE.. "

Koronavirüs salgını nedeniyle izole rota arayanların tercihi olan vadi ve burada yer alan Zore Çayı ziyaretçileri cezbediyor.

Vatandaşlardan Emin Bulut, uzun süredir bölgeye gelmeyi hayal ettiğini, bugün ise bunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Bulut, 40 dereceyi aşan hava sıcaklığında Zore Çayı'nda serinleme imkanı bulduklarını ifade ederek, "Bir tarafı Mereto Dağı, bir tarafı Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Andok Dağı.

Cennetten bir köşeyi andıran Zore Vadisi'ne herkesi bekliyoruz." dedi.

"GÜVENLİK SIKINTISINDAN DOLAYI BÖLGEYE GELEMİYORDUK"

Yılmaz Aydın ise 30 yıl önce bölgedeki olaylardan dolayı köylerini bırakıp Diyarbakır'ın Bismil ilçesine göç etmek zorunda kaldıklarını anlatarak, "Güvenlik sıkıntısından dolayı çocukluğumuzun geçtiği bu bölgeye gelemiyorduk.

Şimdi hamdolsun, güvenlik sıkıntısı ortadan kalktı, Diyarbakır'dan buraya geldik. İki gün kalıp Diyarbakır'a döneceğim." diye konuştu.

"MASALLAR DİYARINI ANDIRIYOR"

Sason ilçesinde oturan Mahsum Özbek, daha önce ziyaret edemedikleri çaya civar köylerde yaşayan vatandaşlarla yüzmeye geldiklerini belirtti.

Mehmet Aydın ise bölgenin doğal güzelliklerini çok beğendiklerini dile getirerek, "Burası masallar diyarını andırıyor." ifadesini kullandı.

"TERÖR BİTME NOKTASINA GELDİ"

Sabahattin Atalay, daha önce güvenlik endişesiyle Zore Vadisi'ne gelemediklerini söyleyerek, "Terörün bitme noktasına gelmesiyle rahatça gelip, burada zaman geçirebiliyoruz. Şelalelerde güzel vakit geçiriyor, serinliyoruz." şeklinde konuştu.