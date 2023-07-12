Batman'da 20 santim büyüklüğünde çekirge görüldü

İHA

Batman'ın Kozluk ilçesindeki çekirge şaşırttı.

Geyikli köyünde yaşanan olayda, Ömer Budak isimli vatandaş büyük bir çekirge gördü.

Yaklaşık olarak 20 santim büyüklüğünde olduğu tahmin edilen etçil çekirge ilgi çekti.

Hayatında ilk defa bu büyüklükte bir çekirgeye rastladığını belirten Budak, şu ifadeleri kullandı;

Boyu en az 20 santim olan bu çekirgenin etçil bir hayvan olduğu ve tarlalardaki zararlı böceklerle beslendiğini öğrendim. Çekirgeyi görür görmez cep telefonumla onu kayda aldım. Zararsız bir hayvan olduğunu görünce de onu doğal ortamına bıraktım.