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    Batman’da benekli Anadolu semenderi görüldü

    Köy sakinleri tarafından bulunan semender, su verildikten sonra doğal ortamına salındı.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 12:40
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 12:41
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    Batman’da benekli Anadolu semenderi görüldü

    Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde görüntülendi.

    Nesli tehlike altındaki semenderi sokakta bulanan vatandaşlar, bir kovanın içine bıraktı.

    DOĞAL ORTAMINA SALINDI

    Böylelikle semenderin su içmesi sağlandı.

    Birkaç kare çekildikten sonra Anadolu semenderi, doğal ortamına salındı.

    Batman’da benekli Anadolu semenderi görüldü #1

    Batman’da benekli Anadolu semenderi görüldü #2

    Batman’da benekli Anadolu semenderi görüldü #3

    Batman’da benekli Anadolu semenderi görüldü #4

    Batman’da benekli Anadolu semenderi görüldü #5

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