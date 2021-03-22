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- Batman’da benekli Anadolu semenderi görüldü
Batman’da benekli Anadolu semenderi görüldü
Köy sakinleri tarafından bulunan semender, su verildikten sonra doğal ortamına salındı.
- DHA
- 22.03.2021 - 12:40
- Güncelleme : 22.03.2021 - 12:41
Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde görüntülendi.
Nesli tehlike altındaki semenderi sokakta bulanan vatandaşlar, bir kovanın içine bıraktı.
DOĞAL ORTAMINA SALINDI
Böylelikle semenderin su içmesi sağlandı.
Birkaç kare çekildikten sonra Anadolu semenderi, doğal ortamına salındı.