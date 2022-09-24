Batman'da bir kiloluk domatesler tezgaha çıktı

Batman'ın Sason ilçesinde köylerde tezek gübresi ve soğuk su ile beslenerek yetiştirilen farklı lezzeti, ve bir kilo gramı aşan ağırlığıyla bölgede ilgi göre Sason domatesi tezgahta yerini aldı.

Tane ağırlığı bir kilo gramı aşan dev Sason domatesi özelikle İstanbul’da yaşayan Batmanlılar tarafından yoğun rağbet görüyor.

3000 rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki köylerde gübre olarak tezeğin kullanıldığı ve dağ eteklerinden gelen buz gibi su ile sulanarak yetiştirilen dev domates, ekşimsi tadı ve kendine has kokusuyla da ön plana çıkmasıyla yoğun rağbet örüyor.

"Domates in tanesi bir kilo, biberin boyu 50 santim"

Yetiştirdiği domatesleri ilçe merkezinde ve minibüslerle büyük şehirlere göndererek satarak geçimini sağladığını belirten domates yetiştiricisi İzzet Avcı, hayvan gübresi ve soğuk su ile beslediği domatesin bir kiloyu aştığını biberin boyu ise 50 santimi, geçtiğini belirtti. Avcı, "Biz bunları tamamen doğal olarak köyümüzde yetiştiriyoruz. Hayvan gübresi ve soğuk su ile besleyerek biberin tanesi 50 santim, domatesin ağırlığı bir kiloyu aşıyor. Biz bunları başta Batman ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin 81 iline gönderiyoruz. Bizlere telefon ile ulaşarak sipariş veriyorlar. Biz de minibüslerle her yere gönderiyoruz." dedi.





"Soğuk su ile beslenmesi farklı lezzet katıyor"

Özelikle yüksek kesimlerde yetiştirilen domateslerin son baharda tezgahlarda satılmaya başlandığını belirten vatandaşlardan İsmail Özcan, "Yaz döneminin son ermesiyle beraber son baharın başında satışa sunulan Sason domatesi, yüksek kesimlerdeki köylerde tamamen doğal ortamda yetiştiriliyor. Gübre olarak hayvan tezeği kullanılıyor. Sulama ise soğuk su kullanılıyor. Bir kilo gramı aşan ağırlığı farklı tadı ve kendisine has kokusuyla yoğun rağbet görüyor. Yeşil renkte olanlar son bahar soğuğu ile birlikte pembe renk alıyor. Doğal olması nedeniyle vücuda çok faydalıdır. Hazmı kolay bağırsaklara faydalı olduğunu biliyoruz. Etiketlenerek tescillenmesini istiyoruz." ifadelerinde bulundu.



