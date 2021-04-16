Euro
9.6609
0.57%
Dolar
8.0562
0.61%
Altın
459.79
1.21%
Borsa
1.41
0.17%
Bitcoin
490.000
-3.31%
EXEN Coin
28.25
-2.48%
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Batman’da çocukların bayrak sevgisi

    Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yaşayan iki çocuğun al bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı.
    • İHA
    • 16.04.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 13:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batman’da çocukların bayrak sevgisi

    Batman’ın Hasankeyf ilçesinde 9-10 yaşlarında iki çocuk, okul çıkışı Hasankeyf İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu caddeden geçti.

    ÖPÜP DEVAM ETTİLER

    İlçe Emniyet Müdürlüğü duvarında asılı halde bulunan Türk bayrağını gören iki çocuk öperek yoluna devam etti.

    Çocukların vatan sevgisi güvenlik kameralarına yansıdı.

    Batman’da çocukların bayrak sevgisi ViDEO

    Batman bayrak

    Batman bayrak

    Batman bayrak

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir