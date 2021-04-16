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Batman’da çocukların bayrak sevgisi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yaşayan iki çocuğun al bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı.
- İHA
- 16.04.2021 - 12:57
- Güncelleme : 16.04.2021 - 13:17
Batman’ın Hasankeyf ilçesinde 9-10 yaşlarında iki çocuk, okul çıkışı Hasankeyf İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu caddeden geçti.
ÖPÜP DEVAM ETTİLER
İlçe Emniyet Müdürlüğü duvarında asılı halde bulunan Türk bayrağını gören iki çocuk öperek yoluna devam etti.
Çocukların vatan sevgisi güvenlik kameralarına yansıdı.
Batman’da çocukların bayrak sevgisi ViDEO